Primo incontro per gli hub urbani Entro il 15 marzo le adesioni

Ieri a Longiano si è tenuto il primo incontro dedicato agli hub urbani. Nella sala Pertini, cittadini e amministratori hanno ascoltato le prime informazioni sui tre punti di aggregazione individuati sul territorio: il centro storico di Longiano, Ponte Ospedaletto-Crocetta e Budrio. Entro il 15 marzo, le persone interessate potranno iscriversi e partecipare al progetto.

A Longiano nella sala Pertini si è svolto l’incontro informativo dedicato ai tre hub urbani individuati sul territorio comunale: Longiano centro storico, Ponte Ospedaletto-Crocetta e Budrio. Vi hanno partecipato numerosi rappresentanti delle attività economiche locali e dei proprietari degli immobili compresi nei perimetri individuati, con il coinvolgimento e la condivisione delle associazioni di categoria. Nel corso dell’incontro è stato evidenziato che entro il 15 marzo sarà necessario raccogliere le adesioni dei soggetti privati richieste per la candidatura dei tre hub urbani, passaggio preliminare e indispensabile per poter accedere alle successive opportunità di finanziamento regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Primo incontro per gli hub urbani. Entro il 15 marzo le adesioni Approfondimenti su Longiano PonteOspedaletto Hub urbani e di prossimità, secondo incontro per ridisegnare il territorio Martedì 27, nella sala dei lampadari del centro anziani Ariosto di Stellata, si è svolto il secondo incontro per ridisegnare il territorio. Campionati (ex Olimpiadi) delle Scienze Naturali 2026: al via la XXIV edizione. Adesioni entro il 15 febbraio Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Longiano PonteOspedaletto Argomenti discussi: Docenti neoassunti, il 30 gennaio l’incontro in presenza. Si potrà recuperare assenza?; Nascere a Forlì 2026 : Giovedì 29 gennaio primo appuntamento; Stipendi nel settore dell’istruzione: primo incontro costruttivo | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano; Consulta Carcere-Città, al via il primo incontro ufficiale a Palazzo Tursi. Regione Campania. Fico incontra gli assessori, il primo nodo è il bilancio: «In giunta entro fine mese»Non una giunta ma quello che in gergo calcistico viene definito «fare spogliatoio». È il primo incontro, ieri mattina a Santa Lucia, di tutti i componenti della squadra del governatore Roberto Fico ... ilmattino.it A$AP Rocky racconta il primo incontro con Rihanna: Ero imbarazzatoIl rapper A$AP Rocky rivive il primo incontro con Rihanna a New York e racconta la loro storia d’amore, dalle collaborazioni musicali alla nascita di Baby Rocki ... 105.net Woolrich, primo incontro a vuoto: “Avanti coi trasferimenti a Torino” x.com "Un libro da scoprire" Questo libro segna il mio primo incontro con Guido Catalano e confesso che mi é piaciuto troppo. In primis questo libro é un regalo di natale di una persona che piú conosco e piú apprezzo, poi Catalano è proprio spassoso. Libro divorato - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.