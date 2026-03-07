A Isnello una Visione celeste | quando l’arte incontra l’astronomia e l’inclusione sociale

A Isnello si svolge “Visione Celeste”, un evento artistico che combina l’arte e l’astronomia, inserito nel progetto “Abilità in Mostra”. L’iniziativa è promossa dall’associazione Vivi Sano di Palermo e riceve finanziamenti dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con fondi provenienti dalla Presidenza del Consiglio. L’evento mira a coinvolgere diverse persone attraverso attività culturali e sociali.

Il progetto annuale sta consentendo di realizzare attività artistiche e sportive partecipate da 150 persone con disturbo dello spettro autistico residenti in Sicilia. Lunedì 9 marzo, presso l'Istituto Comprensivo "Luigi Pirandello" di Isnello, si terrà il primo workshop partecipativo che darà il via alla creazione di un'opera progettata dall'artista Andrea Buglisi destinata a cambiare il volto urbano di Isnello. L'iniziativa, che vede la collaborazione del Comune di Isnello, della Fondazione GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche - Isnello, del Comitato "L'Autismo Parla" e dell'Istituto dei Ciechi Florio Salamone di Palermo, si pone l'obiettivo di celebrare la scoperta scientifica dell'asteroide 2025 QK3 trasformandola in un'epopea visiva.