A Palazzo Braschi si inaugura una mostra personale dell’artista Adrian Tranquilli intitolata

Cosa: It’s Happening Again, l’attesa mostra personale dell’artista Adrian Tranquilli, caratterizzata da tre imponenti installazioni inedite.. Dove e Quando: Museo di Roma – Palazzo Braschi (Piazza San Pantaleo 10 Piazza Navona 2, Roma); dall’11 aprile al 24 maggio 2026.. Perché: Per immergersi in una profonda riflessione sulla crisi dei miti contemporanei e la fragilità dell’eroe moderno attraverso l’uso monumentale e perturbante della scultura.. La fervida primavera artistica della capitale si arricchisce di un nuovo, imperdibile appuntamento per gli amanti dell’arte contemporanea. Dall’11 aprile al 24 maggio 2026, le prestigiose sale al piano terra del Museo di Roma, situato nella splendida cornice di Palazzo Braschi, aprono le porte a It’s Happening Again. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - L’arte di Adrian Tranquilli a Palazzo Braschi

Leggi anche: Adrian Tranquilli e il Joker: l’antieroe a Palazzo Braschi

Cultura: ad aprile a Roma “It’s happening again”, mostra personale di Adrian TranquilliDal 10 aprile al 24 maggio 2026, le sale al piano terra del Museo di Roma a Palazzo Braschi ospiteranno It’s Happening Again, un progetto espositivo...

Temi più discussi: Adrian Tranquilli. It’s Happening Again; Adrian Tranquilli a Palazzo Braschi: ludico e tragico s’incontrano nel castello di carta di Joker; It’s Happening Again, Mostra personale di Adrian Tranquilli. Museo di Roma Palazzo Braschi; Le mostre del weekend, da Adrian Tranquilli e Nicola Pucci a Cao Fei.

Le mostre del weekend, da Adrian Tranquilli e Nicola Pucci a Cao FeiSi concentrano sul contemporaneo le mostre in programma questa settimana, con focus su artisti quali Adrian Tranquilli, Nicola Pucci, Cao Fei e Nuria Mora. (ANSA) ... ansa.it

Adrian Tranquilli a Palazzo Braschi, il Joker come allegoria del presenteCon It’s Happening Again, l’artista trasforma il villain in figura simbolica: il ludico e il tragico si intrecciano in una riflessione sull’instabilità del nostro tempo ... insideart.eu

Le mostre del weekend, da Adrian Tranquilli e Nicola Pucci a Cao Fei - Arte (di Marzia Apice) Si concentrano sul contemporaneo le mostre in programma questa settimana, con focus su artisti quali Adrian Tranquilli, Nicola Pucci, Cao Fei e Nuria Mora. ...https:/ - facebook.com facebook