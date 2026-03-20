Cultura | ad aprile a Roma It’s happening again mostra personale di Adrian Tranquilli

Da aprile a maggio del 2026, il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospiterà la mostra personale di Adrian Tranquilli intitolata «It’s happening again». L’esposizione, allestita nelle sale al piano terra, si concentra sulla rappresentazione del Joker, figura iconica protagonista delle opere dell’artista. La mostra rimarrà visitabile per oltre un mese, offrendo un’ampia panoramica sulle interpretazioni di Tranquilli sulla figura del personaggio.

Dal 10 aprile al 24 maggio 2026, le sale al piano terra del Museo di Roma a Palazzo Braschi ospiteranno It’s Happening Again, un progetto espositivo dell’artista Adrian Tranquilli dedicato alla figura iconica del Joker. Questa mostra, attraverso tre installazioni inedite, si propone di esplorare i temi fondamentali che hanno caratterizzato la produzione artistica di Tranquilli, il quale basa la sua ricerca su una molteplicità di campi di riferimento, spaziando tra arte, musica, letteratura, antropologia culturale e sociale. Un’Analisi dell’Antieroe. Su queste fondamenta, l’artista si dedica all’indagine di figure che hanno avuto un impatto significativo sull’immaginario collettivo, come l’eroe e il suo opposto, l’antieroe. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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