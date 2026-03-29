Al Museo di Roma – Palazzo Braschi è in corso fino al 24 maggio 2026 una mostra personale di Adrian Tranquilli intitolata “It’s Happening Again”. L’esposizione presenta le opere dell’artista, che si ispira al personaggio del Joker, con lavori esposti in una mostra aperta al pubblico da aprile.

Cosa: La mostra personale It’s Happening Again di Adrian Tranquilli.. Dove e Quando: Museo di Roma – Palazzo Braschi, dal 10 aprile al 24 maggio 2026.. Perché: Un’indagine visiva profonda sulla figura del Joker e sulla fragilità del potere attraverso installazioni inedite.. L’immaginario collettivo contemporaneo torna a riflettersi nelle sale del Museo di Roma a Palazzo Braschi grazie alla visione di Adrian Tranquilli. Con la mostra It’s Happening Again, l’artista romano prosegue la sua decennale esplorazione delle figure mitologiche moderne, concentrandosi questa volta sul personaggio che più di ogni altro incarna la rottura degli schemi: il Joker. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Adrian Tranquilli e il Joker: l’antieroe a Palazzo Braschi

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IMAGINA Pierpaolo Lista | Gino Sabatini Odoardi | Adrian Tranquilli A cura di Antonello Tolve opening 28 Marzo ore 18:00 - facebook.com facebook