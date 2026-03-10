Attaccata base statunitense nel Kurdistan iracheno

I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno dichiarato di aver lanciato un attacco contro una base statunitense situata nel Kurdistan iracheno. L'azione è stata annunciata pubblicamente e riguarda un preciso obiettivo militare. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle modalità dell'attacco o su eventuali danni o vittime. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno annunciato di aver attaccato una base statunitense nel Kurdistan iracheno. Dopo settimane di gelo, sull'asse Washington-Mosca si riallacciano i contatti tra il presidente americano Donald Trump e lo zar Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Today.it

Le milizie curde iraniane sono nascoste nel Kurdistan iracheno, e aspettanoSono in contatto con la Cia e potrebbero iniziare una ribellione contro il regime iraniano nei territori curdi dell'ovest Nel Kurdistan iracheno sono...

Teheran minaccia i curdi: "In caso di invasione colpiremo Kurdistan iracheno"Teheran minaccia di attaccare "tutte le strutture" della regione del Kurdistan in Iraq se venisse consentito il passaggio di militanti per farli...

