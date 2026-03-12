Un attacco ha colpito la base italiana di Erbil nel Kurdistan iracheno, senza causare vittime o feriti. La presenza militare italiana in quella regione dura da diversi anni e continua a essere oggetto di attenzione. La situazione attuale ha portato nuovamente l’attenzione sull’attività dei militari italiani in questo contesto.

L’attacco che ha colpito la base italiana di Erbil, senza provocare vittime né feriti, ha riportato l’attenzione su una presenza militare che l’Italia mantiene da anni nel Kurdistan iracheno. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha confermato che un missile ha raggiunto la base ma che il personale italiano è rimasto illeso. Ma il punto politico e strategico è un altro: a Erbil non c’è una forza da combattimento schierata per operazioni offensive, bensì il perno del contributo italiano alla missione in Iraq, centrato su addestramento, supporto, comando e cooperazione con le forze locali e con la coalizione internazionale anti-Daesh. La presenza italiana a Erbil e in Iraq. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cosa fanno i nostri militari nel Kurdistan iracheno

