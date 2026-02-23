voto a domicilio servizi ad hoc per i disabili

Il voto a domicilio diventa realtà per i disabili a causa delle esigenze di accessibilità. Le autorità hanno predisposto servizi specifici per garantire la partecipazione di chi ha difficoltà a recarsi alle urne. Questa iniziativa mira a facilitare l’esercizio del diritto di voto a tutte le persone con disabilità. Le procedure saranno attivate per il referendum del 22 marzo, che riguarda l’ordinamento giudiziario. La possibilità di votare da casa interessa un numero crescente di cittadini con bisogni speciali.

Si va verso il voto del 22 marzo, con le consultazioni del referendum popolare che riguarda l’ordinamento giudiziario. In occasione di ogni appuntamento elettorale, il Comune di Milano mette a disposizione servizi specifici per le persone con disabilità che necessitano di supporto nell’esercizio del voto. Per le cittadine e i cittadini affetti da gravissime infermità che non possono allontanarsi dalla propria abitazione è garantito il voto domiciliare. La richiesta va presentata entro lunedì 2 marzo. Sul sito del Comune di Milano, nella pagina dedicata al referendum, è possibile scaricare il modulo che può essere consegnato a mano all’Ufficio Elettorale di via Messina 5254 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 12 e dalle ore 14:30 alle 15:30), oppure inviato all’indirizzo email DSC. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Referendum del 22 e 23 marzo: voto a domicilio e voto assistitoNei prossimi 22 e 23 marzo si vota per il referendum.

