Ztl a Roma è ufficiale | dal primo luglio pagheranno anche le auto elettriche

A partire dal primo luglio, le auto elettriche dovranno pagare un permesso annuale per accedere alla Ztl di Roma. La tariffa sarà della metà rispetto a quella applicata ai veicoli a benzina o diesel. La decisione è stata resa nota dalle autorità competenti, che hanno comunicato ufficialmente questa misura.

La giunta capitolina ha approvato l'introduzione di un permesso annuale a pagamento a un prezzo ridotto del 50% rispetto a quello per i veicoli equivalenti a benzina o diesel. Tutti i dettagli e le categorie esentate Dal primo luglio le auto elettriche pagheranno un permesso annuale per entrare nella Ztl. A un costo dimezzato rispetto a quello dovuto per i veicoli equivalenti a benzina o diesel. La scelta, spiegano dal Comune, si è resa “necessaria” a fronte del forte aumento delle immatricolazioni di veicoli elettrici registrato negli ultimi anni, cresciute del 350% in quattro anni e in continuo aumento ogni mese. Un andamento che si è riflesso anche sull’impennata delle richieste di accesso alle Ztl presentate a Roma Servizi per la Mobilità, portando il numero complessivo degli autorizzati a circa 75mila, in costante crescita. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma, sì al ticket di accesso alla ztl per le auto elettriche: al via dal 1° luglio(Adnkronos) – Via libera al ticket di accesso alla Ztl per le auto elettriche a partire dal 1° luglio a Roma.

Leggi anche: Roma dice stop ai vantaggi: ZTL e parcheggi a pagamento anche per auto elettriche e ibride. Nuove regole in arrivo.

