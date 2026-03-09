L’anticiclone batte in ritirata settimana instabile e tornano le perturbazioni

L’anticiclone si sta ritirando, portando con sé una settimana caratterizzata da instabilità e il ritorno delle perturbazioni sulla Puglia. Dopo più di dieci giorni di tempo stabile sotto un'alta pressione, le previsioni indicano che le condizioni atmosferiche cambieranno drasticamente nel territorio. Le nuvole e le piogge si faranno strada, modificando il quadro meteorologico della regione.

Lecce e il Salento, come tutta la Puglia, tra sole e nuvole fino a sabato, ma la domenica segna la svolta: in arrivo piogge, temporali e un calo delle temperature sotto i 14 gradi. Le previsioni di 3bmeteo.com Secondo le analisi dell’esperto Gaetano Genovese di 3bmeteo.com, si sta assistendo ai primi segnali di cedimento della stabilità atmosferica, che apriranno la strada a una fase decisamente più dinamica e fresca. L’instabilità inizierà a manifestarsi già tra martedì e venerdì. Non si tratterà ancora di un peggioramento totale, ma piuttosto di una spiccata variabilità che interesserà gran parte delle province pugliesi. In questo arco di tempo, il sole dovrà spartire il cielo con una nuvolosità sempre più insistente, specialmente durante le ore centrali della giornata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Articoli correlati

L'anticiclone renderà il weekend umido e nebbioso. Tornano le piogge nella settimana di NataleAlta pressione fino al weekend con cieli spesso grigi e clima umido sull’Emilia-Romagna; peggioramento in vista da inizio settimana di Natale con...

Tempo instabile e nuove perturbazioni a Carnevale, Martedì grasso con temperature in calo: le previsioni meteoLe previsioni meteo per Carnevale indicano tempo instabile sull’Italia a causa di una nuova perturbazione in arrivo oggi che farà sentire i suoi...

Contenuti utili per approfondire anticiclone batte

L’anticiclone batte in ritirata, settimana instabile e tornano le perturbazioniLECCE – Dopo un lungo periodo di staticità meteorologica caratterizzato da un campo di alta pressione che ha dominato il Mediterraneo per oltre dieci giorni, lo scenario atmosferico sulla Puglia si ... lecceprima.it

Dominio dell’anticiclone, ma azioni di disturbo e novità in vistaMETEO SINO AL 9 MARZO 2026, ANALISI E PREVISIONE Lo strapotere dell’anticiclone sta attraversando un momento di relativa debolezza, con meteo ... meteogiornale.it