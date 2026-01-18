Presentazione del libro | Tutte Chiacchiere Le voci e i silenzi delle donne italiane di fine ottocento

Giovedì 22 gennaio alle ore 17,30, presso il Museo Diocesano, si terrà la presentazione del volume “Tutte Chiacchiere. Le voci e i silenzi delle donne italiane di fine Ottocento”. Un’occasione per esplorare le testimonianze e le riflessioni delle donne italiane di quel periodo, attraverso un’analisi puntuale e rispettosa delle loro parole e silenzi. Un incontro dedicato a approfondire un aspetto importante della storia sociale e culturale italiana.

C'è Posta per Te, le pagelle: De Martino tira una frecciata alla Rai? (5), Emma prega la Madonna di Lourdes per fidanzarsi (7), Nello prende picche da 13 Silvane (4) Giovedì 22 gennaio, ore 17,30 al Museo Diocesano sarà presentato il volume “Tutte Chiacchiere. Le voci e i silenzi delle donne italiane di fine ottocento.” Storia di come, tra salotti e giornali, le donne di fine Ottocento usarono il primo e più potente strumento di emancipazione femminile di Silvia Falcione.L’autrice dialogherà con Giacomo Montanari (Assessore alla Cultura – Comune di Genova). 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: "Voci dalle ossa", la presentazione del nuovo libro di Alessia Franco Leggi anche: Presentazione libro "Tutte le ore e nessuna" di Asli Erdogan Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Presentazione libro “DANCE ME TO THE END OF THE WORLD - 30 esercizi performativi a Corvetto” - facebook.com facebook Con la lucidità di sempre, in occasione della presentazione del proprio libro alla Camera, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio richiama le parole di Giuliano Vassalli, il quale, già a fine anno ‘80, parlava dell’Italia come un Paese a sovranità limitata a causa x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.