La partita tra Roma e Bologna si è conclusa con un risultato di 3-4, determinando l’eliminazione dei giallorossi dalla competizione europea. Durante l’incontro, i giocatori della Roma hanno segnato con Ndicka, Malen e Pellegrini, ma non sono riusciti a evitare la sconfitta. Il match si è disputato nel ritorno del torneo, portando l’avversaria a passare il turno.

Terminato il match di ritorno tra Roma e Bologna, con i giallorossi che escono dall’Europa League. Non bastano le reti di Ndicka, Malen e Pellegrini a risollevare il destino della compagine capitolina. A tal proposito ecco le pagelle della compagine allenata da Gian Piero Gasperini: SVILAR: 6.5 Come sempre fa le sue parate e tiene a galla la Roma, anche nel momento peggiore. FATELO SANTO. MANCINI: 5 Questa sera anche colui che è sempre stato un leader ha perso colpi importanti. Insieme a Celik, ha faticato veramente tanto nel tenere a bada le avanzate del Bologna e i risultati si vedono. IN BAMBOLA. NDICKA: 5 Continua il suo momento d’oro in zona realizzativa quest’anno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Pagelle Roma-Bologna 3-4, un Pellegrini da urlo non basta: giallorossi fuori dall’Europa League

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