Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2026, dopo aver sconfitto il tennista ceco Tomas Machac in tre set. Durante il match, ha mostrato segni di malessere fisico, soprattutto nella fase centrale. Un’analisi recente ha evidenziato come alcuni aspetti mentali possano rappresentare un ostacolo per il giocatore, con particolare attenzione a episodi del passato che potrebbero influire sulle sue prestazioni attuali.

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2026, lasciando per strada un set ma battendo comunque il ceco Tomas Machac nonostante un malessere fisico evidenziato nella fase centrale del match. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ Machac ha le armi, i colpi e i momenti per mettere in difficoltà chiunque perché gioca proprio bene a tennis, prende la palla presto, col rovescio è straordinario, col dritto spinge forte ma è molto meno stabile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’analisi di Monaco: “Tarlo mentale per Sinner, il tallone d’Achille è lì. Preoccupato dagli episodi del passato”

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