Jannik Sinner conferma il tallone d’Achille del quinto set | le statistiche sono impietose

Jannik Sinner si ferma ancora al quinto set e questa volta le statistiche parlano chiaro: il tallone d’Achille del tennista italiano resta il quinto parziale. Dopo aver dominato nei primi due, ha ceduto nel finale, lasciando spazio a errori e tensione. La partita si è conclusa con un risultato che lascia l’amaro in bocca, sottolineando ancora una volta quanto sia difficile chiudere le partite quando si arriva al quinto set.

C’è un confine sottile tra vincere e perdere. Jannik Sinner, ancora una volta, si è fermato proprio lì al quinto set. Novak Djokovic stupisce ancora ed elimina l’azzurro nella semifinale degli Australian Open 2026, imponendosi dopo oltre quattro ore di battaglia: 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 6-4. Il serbo vola così alla sua 38ª finale Slam, mentr e per Sinner resta l’amaro sapore di un’occasione persa e di una fragilità che, a certi livelli, non può più essere ignorata. Il match ha raccontato una storia chiara: Djokovic chirurgico nei momenti chiave, Sinner brillante a tratti ma incapace di dare il colpo decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner conferma il tallone d’Achille del quinto set: le statistiche sono impietose Approfondimenti su Jannik Sinner Pazzesco Jannik Sinner: chiude il 2025 primo in tutte le statistiche. Miglior servizio e risposta del circuito! L’Italia delle disuguaglianze: il lavoro femminile resta il tallone d’Achille del Paese Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Jannik Sinner Argomenti discussi: Sinner conferma l’imbattibilità nei derby con gli altri italiani dopo il successo con Darderi: tutte le vittorie di Jannik; Sinner al terzo turno: chi è Eliot Spizzirri, l'americano cresciuto nel campus texano; Jannik Sinner vola in semifinale agli Australian Open; Arriva la conferma ufficiale: Sinner vs Djokovic verrà trasmessa in chiaro. Sinner spreca, Djokovic è eterno: Nole elimina Jannik e raggiunge Alcaraz in finaleIl tennista serbo ha battuto l'azzurro in cinque set nella semifinale degli Australian Open Jannik Sinner ha perso la semifinale degli Australian Open 2026. Oggi, venerdì 30 gennaio, il tennista azzur ... adnkronos.com Sinner fuori agli Australian Open: Djokovic in finale dopo 4 ore di battagliaJannik Sinner battuto in 5 set da Novak Djokovic che vola in finale degli Australian Open con Carlos Alcaraz. Gara dai grandi colpi di scena a ... iltempo.it #AustralianOpen Sfuma la finale per Jannik #Sinner. L’azzurro, n. 2 del mondo, è stato battuto nella semifinale di Melbourne al quinto set da Novak #Djokovoc, che ora se la vedrà con il numero 1 al mondo Alcaraz. - facebook.com facebook Termina la streak di 22 set vinti consecutivamente contro giocatori in top 10 per Jannik Sinner: l'ultimo top 10 capace di strappare un set all'azzurro fu Alexander Zverev in finale a Vienna. x.com

