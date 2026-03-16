Durante la finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026, Jannik Sinner ha vinto con due set da 7-6 contro il suo avversario. Monaco ha commentato che in passato i crampi hanno avuto un impatto più sulla mente del giocatore che sul fisico, lasciando tracce durature nella sua preparazione. La partita si è conclusa con un punteggio equilibrato, confermando la determinazione dell’italiano.

La finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026 vinta da Jannik Sinner con un duplice 7-6 contro Daniil Medvedev ha rappresentato il tema principale dell’appuntamento odierno di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ Sono tante le cose notevolissime da segnalare della partita di ieri. Medvedev era più o meno quello del giorno prima, quindi il primo grande merito di Jannik è stato quello di non farsi minimamente sorprendere dallo spaventoso ingresso in partita del russo. Nessun altro sarebbe riuscito a rimanere a contatto dopo i primi game che ha giocato Medvedev, invece lui non fa una piega e la faccia è subito bella, è subito reattivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco: “In passato i crampi hanno lasciato in Sinner un segno più mentale che fisico”

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