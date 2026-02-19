Canzoni Sanremo 2026 Qui con me di Serena Brancale
Serena Brancale torna a Sanremo con la canzone “Qui con me”, dopo il successo di “Anema e core” l’anno scorso. La scelta di partecipare di nuovo deriva dal desiderio di condividere un nuovo brano che parla di emozioni profonde e di relazioni. Questa volta, l’artista vuole mettere in evidenza un tono più riflessivo e intimo, cercando di catturare l’attenzione degli spettatori con un sound diverso. La sua presenza sul palco si prepara a essere un momento da seguire attentamente.
Anema e core aveva stregato il pubblico, entrando nella testa di chiunque e non uscendone più. A un anno di distanza Serena Brancale ci riprova al Festival di Sanremo, ma con un altro spirito. Porta all’Ariston una canzone dedicata alla madre, scomparsa ormai sei anni fa. Questo brano, Qui con me, è la presa di coscienza di un dolore non ancora metabolizzato, è l’invito a trovare la forza di andare avanti anche quando, di fronte ad una sofferenza, non esiste soluzione. Il ritmo è andato via, ma resta la voce potente della Brancale. Stavolta sarà tutta un’altra storia. Qui con me, il testo della canzone di Serena Brancale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
