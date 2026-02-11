Serena Brancale torna a Sanremo con Qui con me lettera d' amore alla madre E mostra un altro lato di sé Il video di Amicait

Serena Brancale torna a Sanremo con una canzone dedicata alla madre, “Qui con me”. La cantante rompe gli schemi e si mostra senza filtri, senza maschere. Sul palco si presenta con un brano che rivela un lato più autentico di sé, come ha spiegato in un video di Amica.it. La sua presenza si fa sentire, e la sua interpretazione promette di essere intensa.

(askanews) – «Nessuna maschera, nessun gioco, solo la verità». Serena Brancale mostra un’altra sé, e porterà sul palco della 76 edizione del Festival di Sanremo il brano dal titolo Qui con m e (Isola degli Artisti Atlantic Records Italy Warner Music Italy). «Il brano Qui con me nasce dall’esigenza di voler raccontare una cosa che ho tenuto per me per tanto tempo ed è una lettera d’amore a mia madre. La cosa purtroppo che ci dimentichiamo è di ricordarci che è giusto parlare ai nostri genitori e celebrare l’amore ogni giorno e quindi approfitto di questo Sanremo per descriverla e celebrarla. Porto la verità sul palco perché è un’esigenza, la porto in maniera semplice, senza che niente distolga l’attenzione dalla canzone ma è la voce più importante di tutto». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Serena Brancale torna a Sanremo con Qui con me, lettera d'amore alla madre. E mostra un altro lato di sé. Il video di Amica.it

Serena Brancale porta il suo amore a Sanremo con la canzone "Una lettera per mia madre".

Serena Brancale torna a Sanremo e questa volta porta sul palco una canzone dedicata a sua madre.

Sanremo 2026, Serena Brancale in conferenza stampa parla di "Qui Con Me", il brano per la mamma

