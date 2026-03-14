Lamine Yamal ha espresso il suo sostegno a Joan Laporta in vista delle prossime elezioni al Barcellona. La dichiarazione è arrivata alla vigilia del voto, con il giocatore che ha confermato la sua preferenza pubblicamente. La sua posizione si aggiunge a quella di altri membri del club o tifosi che si sono già schierati. La scelta di Yamal si inserisce nel clima di attesa che circonda la partita elettorale del club.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. In vista delle prossime elezioni presidenziali del FC Barcelona, il giovane talento Lamine Yamal ha deciso di schierarsi apertamente al fianco di Joan Laporta, l’attuale presidente del club. Questa scelta non solo riflette fiducia nelle capacità del leader attuale, ma sottolinea anche il continuo impegno del club per promuovere e sviluppare giovani calciatori come Yamal. Questo sostegno è significativo, poiché Yamal rappresenta una delle promesse più brillanti del calcio giovanile, e la sua voce ha un peso particolare all’interno della comunità calcistica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lamine Yamal sostiene Laporta alla vigilia delle elezioni del Barcellona.

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