Lame a scuola Ora l’intervento educativo

Un episodio di cronaca coinvolge un ragazzo di tredici anni che ha accoltellato un docente a scuola. L’evento ha suscitato attenzione sull’andamento dei percorsi educativi e sulle dinamiche che portano a comportamenti violenti tra i giovani. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di riflessione sulle misure adottate nelle istituzioni scolastiche e sulla necessità di interventi mirati per prevenire simili incidenti.

Nappo* Un ragazzo di tredici anni che accoltella una docente non è solo un fatto di cronaca: è il segnale di un insuccesso educativo. È troppo semplice liquidare il grave episodio come un gesto isolato o ascriverlo alla responsabilità individuale del minore. Sicuramente la violenza va condannata senza esitazioni. Fermarsi qui significa, però, non voler vedere il problema più grande. A tredici anni non si diventa violenti per caso, si è ancora in una fase delicata dello sviluppo. Un gesto così estremo nasce da un’accumulazione di fattori: fragilità personali, incapacità di gestire la rabbia, assenza di limiti chiari e, spesso, una crescente disabitudine al rispetto dell’autorità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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