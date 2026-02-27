Tensione a scuola ragazzini portano in classe due lame realizzate con la stampante 3D

Qualche giorno fa, in una scuola media di Bolzano, due studenti sono entrati in aula con due lame di circa 10 centimetri realizzate con una stampante 3D e un contenitore magnetico appositamente progettato. La presenza degli oggetti ha causato momenti di tensione tra insegnanti e studenti, portando a una situazione caotica all’interno dell’ambiente scolastico. La scuola ha immediatamente gestito l’incidente e segnalato l’accaduto alle autorità competenti.

Momenti caotici qualche giorno fa in una scuola media di primo grado di Bolzano dove due studenti hanno portato in classe due lame di circa 10 centimetri e un apposito contenitore con aggancio magnetico.Il fatto è stato segnalato dal personale docente e dalla dirigenza scolastica agli operatori.