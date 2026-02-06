Rivedere il calendario scolastico? Prima il valore educativo della scuola poi ogni altra valutazione Orizzonte Scuola interviene ad Isoradio Rai

Il tema delle vacanze scolasticiche torna a far parlare nel dibattito pubblico italiano. Spesso si pensa di modificarle senza approfondire, ma l’orientamento di chi lavora nel settore è chiaro: priorità al valore educativo della scuola. Durante un intervento a Isoradio Rai, un esperto ha ricordato che prima di tutto bisogna pensare ai benefici che le vacanze portano agli studenti, lasciando da parte le polemiche e le semplificazioni.

Il tema delle vacanze scolastiche torna ciclicamente al centro del dibattito pubblico italiano, spesso accompagnato da semplificazioni, slogan e contrapposizioni che rischiano di oscurare la complessità della questione. È in questo contesto che ho avuto l’opportunità di partecipare alla trasmissione radiofonica e televisiva “Ben.detto!”, in onda su Rai Isoradio e condotta da Benedetto Marcucci, un programma dedicato all’approfondimento dei principali temi di attualità politica, sociale ed economica. L'articolo Rivedere il calendario scolastico? “Prima il valore educativo della scuola, poi ogni altra valutazione”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Vacanze Scolastiche

La scuola rappresenta un ambiente fondamentale per lo sviluppo dei giovani.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Vacanze Scolastiche

Argomenti discussi: Scuola, cambiare il calendario scolastico? Il 95% dei docenti è contrario; Il calendario scolastico: per i nostri lettori va lasciato così com’è; Cambiare il calendario scolastico? Docenti e personale dicono 'no' alla proposta Santanchè: Non si può piegare l'Istruzione al turismo - Esiti SONDAGGIO; Rivedere il calendario scolastico non è un tabù. Ma farlo a partire dal turismo è un errore di prospettiva.

Calendario scolastico, Santanchè propone la revisione: vacanze distribuite durante l’anno per favorire il turismo. Fonti MIM: ad ora nessuna proposta concretaLa ministra del Turismo Daniela Santanchè ha annunciato l'intenzione di avviare un confronto per rivedere il calendario scolastico italiano. orizzontescuola.it

Santanchè vuole rivedere il calendario scolastico (per favorire il turismo): come potrebbero cambiare le vacanzeLa ministra al forum del settore in corso a Milano: Vogliamo proporre un allineamento graduale a modelli europei più moderni. Dialogo in corso con Valditara ... today.it

Abilitazione, TFA sostegno e secondo ciclo Indire: compatibilità delle iscrizioni nel 2026. Pillole di Question Time. https://www.orizzontescuola.it/abilitazione-tfa-sostegno-e-secondo-ciclo-indire-compatibilita-delle-iscrizioni-nel-2026-pillole-di-question-time/ facebook

Nel question time del 3 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica, è stata affrontata una questione centrale legata alla valutazione del servizio nelle graduatorie. I… x.com