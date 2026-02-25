Fondi pubblici | allarme Corte 88 milioni recuperati nel 2025

La Corte dei Conti segnala un aumento delle condotte dolose nell’uso dei fondi pubblici, inclusi quelli europei e del Pnrr, con 88 milioni recuperati nel 2025. La causa principale risiede nelle pratiche scorrette di alcuni enti che gestiscono le risorse, incrementando i rischi di irregolarità. Questa situazione mette sotto pressione il sistema di controllo e richiede interventi più efficaci. La questione riguarda direttamente la trasparenza e la gestione delle risorse pubbliche.

La Corte dei Conti suona un campanello d’allarme: il fenomeno delle condotte dolose nell’uso dei fondi pubblici, compresi quelli europei e del Pnrr, è in crescita costante. Il presidente Guido Carlino e il procuratore generale Pio Silvestri hanno evidenziato come questi illeciti stiano erodendo le risorse dello Stato, con conseguenze dirette per i cittadini. Nel 2025, sono stati recuperati 88 milioni di euro, ma le nuove norme potrebbero ridurre significativamente i risarcimenti a carico degli amministratori pubblici, limitando così la capacità di deterrenza del sistema. Il problema non riguarda solo i fondi europei, ma anche risorse nazionali e regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

