Fondi pubblici | allarme Corte 88 milioni recuperati nel 2025

La Corte dei Conti segnala un aumento delle condotte dolose nell’uso dei fondi pubblici, inclusi quelli europei e del Pnrr, con 88 milioni recuperati nel 2025. La causa principale risiede nelle pratiche scorrette di alcuni enti che gestiscono le risorse, incrementando i rischi di irregolarità. Questa situazione mette sotto pressione il sistema di controllo e richiede interventi più efficaci. La questione riguarda direttamente la trasparenza e la gestione delle risorse pubbliche.

La Corte dei Conti suona un campanello d’allarme: il fenomeno delle condotte dolose nell’uso dei fondi pubblici, compresi quelli europei e del Pnrr, è in crescita costante. Il presidente Guido Carlino e il procuratore generale Pio Silvestri hanno evidenziato come questi illeciti stiano erodendo le risorse dello Stato, con conseguenze dirette per i cittadini. Nel 2025, sono stati recuperati 88 milioni di euro, ma le nuove norme potrebbero ridurre significativamente i risarcimenti a carico degli amministratori pubblici, limitando così la capacità di deterrenza del sistema. Il problema non riguarda solo i fondi europei, ma anche risorse nazionali e regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Corte dei conti: “Nel 2025 recuperati 88,1 milioni. Dopo la riforma voluta dal governo i numeri saranno molto più bassi”Guido Carlino, presidente della Corte dei conti, segnala che nel 2025 saranno recuperati 88,1 milioni di euro, a causa della riforma approvata dal governo, che riduce drasticamente le risorse disponibili.

Cisl, 1.088 vertenze nel 2025: una su tre nel terziario, recuperati più di 5 milioniNel 2025, la Cisl di Bergamo ha gestito 1.

Temi più discussi: Soldi pubblici, Corte dei Conti: aumentano condotte dolose; Corte Conti: in aumento condotte dolose su fondi pubblici, anche Pnrr; Anno giudiziario 2026: Tar e Corte dei Conti su Pnrr e frodi; La Corte dei Conti boccia la riforma voluta dal governo. E lo scudo erariale.

La Corte dei Conti boccia la riforma voluta dal governo. E lo scudo erarialeIl presidente della Corte Carlino dice che la norma incide in modo rilevante sulle funzioni giurisdizionali e di controllo della magistratura ... huffingtonpost.it

Soldi pubblici, Corte dei Conti: aumentano condotte doloseDanni all'Erario in crescita a causa dell'utilizzo distorto di risorse europee, nazionali, regionali e del Pnrr. E' l'allarme lanciato dalla magistratura contabile all'inaugurazione dell'anno giudizia ... tg24.sky.it

Leggete con attenzione queste parole e ricordate che si tratta di fondi pubblici, quelli delle tasse troppo alte pagate dai cittadini. Sono quei fondi pubblici che, sottratti alla collettività, danno come risultato: attese infinite per una visita medica, carenza di posti lett facebook

Corte dei conti, aumentano le condotte dolose sui fondi pubblici, anche Pnrr. 'Contributi sviati dalle loro finalità, spesso con profili di corruzione' #ANSA x.com