WeWorld lancia l’allarme | nel mondo ben 278 milioni di bambini rischiano di restare senza scuola

WeWorld segnala un allarme globale: se le attuali tendenze persistono, entro pochi anni circa 278 milioni di bambini potrebbero essere esclusi dall'accesso all'istruzione. Questa situazione evidenzia l'urgenza di intervenire per garantire a tutti i bambini il diritto allo studio e un futuro migliore.

Se le tendenze attuali non verranno invertite, nei prossimi anni quasi 278 milioni di bambini e bambine nel mondo rischiano di restare esclusi dalla scuola e non potranno ricevere un’istruzione adeguata. È questo l’allarmante dato che emerge dall’Education Atlas Learning Out Loud, il nuovo Atlante globale sull’educazione presentato questa mattina da WeWorld, che fotografa una crisi che peggiora di giorno in giorno mettendo a rischio il diritto allo studio dei minori. Secondo quanto dichiarato dall’organizzazione italiana indipendente durante la presentazione del dossier, la situazione è già oggi drammatica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

