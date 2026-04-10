Gli aeroporti europei hanno lanciato un allarme riguardo a una potenziale crisi di carburante, stimando che in tre settimane potrebbe verificarsi una carenza sistemica di cherosene. Questa situazione metterebbe a rischio la continuità dei voli, che potrebbero essere sospesi se non si interviene in tempo. La notizia arriva in un momento di tensione internazionale, con negoziati tra Stati Uniti e Iran in programma in Pakistan.

Ancora tre settimane, poi gli aerei rischiano di restare a terra. Alla vigilia dei negoziati di Islamabad tra Usa e Iran gli aeroporti d’Europa scoprono le carte di una crisi che potrebbe rivelarsi tra le più disastrose della storia recente. In una lettera inviata alla Commissione Ue l'associazione degli scali europei - Aci Europe - ha messo nero su bianco che, sui rifornimenti di cherosene, non c'è più tempo da perdere. «Se il transito attraverso lo Stretto di Hormuz non riprenderà in modo significativo e stabile entro le prossime tre settimane, la carenza sistemica di carburante per aerei è destinata a diventare una realtà per l’Ue», è stato l’alert annotato nella missiva. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'allarme degli aeroporti Ue: "Tre settimane, poi voli a rischio". Possibile carenza sistemica di cherosene

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Cherosene, la lettera degli aeroporti Ue: «Ancora tre settimane e poi voli a rischio se non riapre Hormuz» - facebook.com facebook

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