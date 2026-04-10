Laglio attacco dell’ex sindaco Pozzi | Comune ridotto a succursale di Como

L’ex sindaco di Laglio ha pubblicato un lungo post sui social in cui critica la gestione amministrativa del Comune. Nel suo messaggio, l’ex primo cittadino si è concentrato sull’organizzazione del personale e su alcune decisioni dell’attuale amministrazione. Ha inoltre affermato che il paese è stato ridotto a una sorta di succursale di una città vicina. La pubblicazione ha suscitato reazioni tra cittadini e rappresentanti locali.

Un attacco frontale alla gestione amministrativa del Comune di Laglio. A firmarlo è l’ex sindaco Roberto Pozzi, che in un lungo post pubblicato sui social punta il dito contro l’organizzazione del personale e alcune scelte dell’attuale amministrazione, parlando apertamente di criticità e di un. 🔗 Leggi su Quicomo.it Attacco hacker al Comune di Nosate, il sindaco: “Diffidate delle comunicazioni istituzionali”Nosate (Milano), 11 febbraio 2026 - La rete informatica del Comune di Nosate è stata oggetto di un attacco hacker. Como, Comune ribelle. Dipendenti in strada contro il sindaco RapineseL’adesione di un dipendente su due e diversi servizi fermi per la giornata di ieri.