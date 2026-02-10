Questa mattina il Comune di Nosate è stato colpito da un attacco hacker. La rete informatica del municipio è stata violata, creando già problemi nei servizi online. Il sindaco invita i cittadini a diffidare delle comunicazioni ufficiali finché non sarà ripristimata la sicurezza. La situazione resta sotto controllo, ma si lavora per risolvere il prima possibile.

Nosate (Milano), 11 febbraio 2026 - La rete informatica del Comune di Nosate è stata oggetto di un attacco hacker. “Subito dopo la scoperta ci siamo attivati per svolgere tutte le necessarie verifiche e cercare di capire quali dati siano stati esposti a seguito dell'attacco”, ha confermato il sindaco Roberto Cattaneo. L’Amministrazione comunale rivolge un appello alla cittadinanza “a diffidare di qualsiasi comunicazione che dovesse arrivare a nome e per conto dello stesso Comune e se ciò dovesse avvenire di segnalarlo immediatamente”. Per questo è stata attivata un'apposita mail, a cui i cittadini possono fare riferimento: segnalazioni@comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Attacco hacker al Comune di Nosate, il sindaco: “Diffidate delle comunicazioni istituzionali”

Approfondimenti su Nosate Comune

Gli organizzatori dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 devono fare i conti con una nuova minaccia informatica.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Nosate Comune

Argomenti discussi: Attacco hacker alla Sst, società partecipata del Comune di Chioggia; Attacco hacker alla Sapienza: sito e sistemi interni bloccati. Ma la didattica prosegue; Attacco hacker a La Sapienza di Roma, sito e sistemi interni bloccati: cosa sappiamo; Attacco hacker alla Sapienza: cosa sappiamo dei dati rubati e del virus Bablock.

Attacco hacker al Comune di Nosate, il sindaco: Diffidate delle comunicazioni istituzionaliNosate (Milano), 11 febbraio 2026 - La rete informatica del Comune di Nosate è stata oggetto di un attacco hacker. ilgiorno.it

Battipaglia, hackerato il sistema informatico del Comune: in tilt computer e serverNel panorama della cybersicurezza è nota anche la presenza della gang Medusa, già responsabile di numerosi furti di dati ai danni di aziende, seguiti da richieste di riscatto ... infocilento.it

BATTIPAGLIA, RICATTO HACKER AL COMUNE: “100 MILIONI IN BITCOIN O PUBBLICHIAMO TUTTO” - Un ultimatum da brividi : “Se non ci pagate 100 milioni in bitcoin, renderemo pubblici tutti i file”. È la minaccia che, secondo quanto trapela, sarebbe - facebook.com facebook