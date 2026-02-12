Questa mattina a Como i dipendenti comunali hanno scioperato in massa contro il sindaco Rapinese. La protesta ha coinvolto circa uno su due lavoratori, con diversi servizi pubblici che sono rimasti fermi. La mobilitazione è partita alle nove davanti a Palazzo Cernezzi, organizzata da Rsu e sindacati, e rappresenta una delle proteste più forti degli ultimi decenni nella città.

L’adesione di un dipendente su due e diversi servizi fermi per la giornata di ieri. La soddisfazione è evidente a conclusione del presidio organizzato da Rsu e sindacati dei dipendenti del Comune di Como, che ieri mattina a partire dalle 9 si sono mobilitati davanti all’ingresso di Palazzo Cernezzi, per una protesta che non ha precedenti, almeno negli ultimi decenni. Gli organizzatori - oltre alla Rsu, Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Cobas Pi e Cse Flpl - in una nota diffusa a fine giornata, parlano di un "dato di adesione clamoroso: più del 45 per cento dei lavoratori e lavoratrici hanno aderito allo sciopero, con picchi del 100 per cento in alcuni servizi, totalmente chiusi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, Comune ribelle. Dipendenti in strada contro il sindaco Rapinese

Approfondimenti su Como Ribelle

Questa mattina i dipendenti del Comune di Como sono scesi in strada.

Questa mattina i dipendenti comunali di Como hanno scioperato contro il sindaco Rapinese.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Como Ribelle

Il Comune di Como sciopera contro il sindaco Alessandro Rapinese, i dipendenti: «È irrispettoso». Lui: «Per me potete scioperare anche tutto l’anno»La frattura dopo che è stato cancellato il bonus produttività di 179 mila euro da dividere tra i dipendenti, perché non si è trovata un'intesa sulla suddivisione della somma ... milano.corriere.it

Como, sciopero dei dipendenti comunali. Rapinese, non puoi fare il bomber senza squadraGiornata di sciopero oggi, mercoledì 11 febbraio, per i dipendenti del Comune di Como. Dalle 9, i lavoratori dell’amministrazione che hanno aderito alla mobilitazione indetta da RSU, FP CGIL, CISL FP, ... comozero.it

La mattinata in Comune a Como: Rapinese ed i dipendenti, scontro frontale - facebook.com facebook

Portale del Comune di Como sugli eventi in programma!! #rassegnastampa x.com