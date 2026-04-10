La7 in sciopero contro Cairo | chiesti più diritti e l’applicazione del contratto La solidarietà bipartisan

La7 ha deciso di fermare le trasmissioni in occasione di uno sciopero indetto contro la proprietà, accusata di non rispettare il contratto e di non aver effettuato i pagamenti previsti. La mobilitazione coinvolge i lavoratori dell’emittente, che chiedono il rispetto dei diritti contrattuali e l’applicazione delle norme stabilite. La protesta ha ricevuto il sostegno di alcune forze politiche, creando un fronte unito sulla questione.

La7, l’emittente di Urbano Cairo, sciopera contro l’atteggiamento della proprietà che disapplica il contratto e non corrisponde i pagamenti dovuti. Solidarietà bipartisan ai giornalisti dell’emittente del patron del Torino. La vicinanza della Fnsi. La Federazione nazionale della Stampa italiana “è al fianco del Cdr e della redazione di La7 oggi in sciopero per difendere il contratto di lavoro che l’azienda sta cercando di depotenziare surrettiziamente”. E’ quanto scrive il sindacato in una nota. “Non pagare correttamente le domeniche è la violazione di un diritto, peraltro previsto non solo dal contratto ma ristabilito da una sentenza della Corte di Cassazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La7 in sciopero contro Cairo: chiesti più diritti e l’applicazione del contratto. La solidarietà bipartisan Barricate contro Cairo a La7, scioperano i giornalisti: “L’editore non riconosce la corretta applicazione dei contratti”Tutti contro Urbano Cairo, La7 è una polveriera con i giornalisti pronti allo sciopero. La7, giornalisti in sciopero contro Urbano Cairo“Domani, venerdì 10 aprile, i giornalisti de La7 sciopereranno: in un’azienda solida che registra record di ascolti e consensi chiedono di essere... Temi più discussi: Sciopero dei giornalisti di La7: il comunicato sindacale; Giornalisti di La7 in sciopero, prima protesta da oltre 11 anni; Aprile mese degli scioperi. Dai trasporti alla stampa, dalla sanità alla logistica: tutti gli stop; Landini: Rischiamo una crisi peggiore della pandemia a causa della guerra. Sciopero giornalisti La7, le accuse a Urbano Cairo: Continua a non pagare una parte dei compensiGiornalisti La7 in sciopero contro l’editore Urbano Cairo. I motivi della mobilitazione in una nota pubblicato dal Comitato di Redazione ... virgilio.it Giornalisti di La7 in sciopero oggi: Forfait irrisori e precariato, chiediamo il rispetto dei contrattiI giornalisti di La7 scioperano nella giornata di venerdì 10 aprile. In un comunicato diffuso dal Cdr della testata si sottolinea il mancato rispetto degli accordi contrattuali, oltre che il ... fanpage.it “Chi nega il ruolo che l’Italia ha avuto in Europa e nel mondo ha visto un film che non esiste”. Raffaele Nevi, Portavoce nazionale di Forza Italia, ospite di Tagadà, La7. x.com Sciopero dei giornalisti di La7: il comunicato sindacale Link nei commenti - facebook.com facebook