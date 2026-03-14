I giornalisti di La7 hanno proclamato uno sciopero contro l’editore Urbano Cairo, accusandolo di non rispettare la corretta applicazione dei contratti. La decisione è stata presa in risposta alle tensioni interne e alle proteste in corso, che hanno portato alla proclamazione ufficiale dello sciopero. Le date delle eventuali giornate di astensione saranno comunicate nei prossimi giorni.

Tutti contro Urbano Cairo, La7 è una polveriera con i giornalisti pronti allo sciopero. Anzi, lo sciopero è stato già proclamato anche se le giornate verranno comunicate quanto prima. La protesta – si legge nel comunicato del comitato - è rivolta contro «l’atteggiamento sconcertante dell’azienda che, nell’ultimo incontro con il Cdr, ha ribadito di non voler rispettare il pronunciamento definitivo della Corte di Cassazione sulla corretta retribuzione delle domeniche e si ostina a non voler riconoscere ai colleghi assunti negli ultimi anni la corretta applicazione del Cnlg e degli accordi integrativi aziendali». Caos e sciopero a La7. Il Cdr: “Azienda sconcertante”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Barricate contro Cairo a La7, scioperano i giornalisti: “L’editore non riconosce la corretta applicazione dei contratti”

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