L’Academy ha selezionato La voce di Hind Rajab tra i cinque candidi al premio Oscar come miglior film straniero. Il film affronta il conflitto israelo-palestinese, offrendo una prospettiva autentica e coinvolgente. La candidatura rappresenta un riconoscimento internazionale e un'occasione per riflettere su tematiche di grande attualità e rilevanza sociale, portando alla luce una realtà spesso difficile da raccontare.

L’orrore del conflitto israelo-palestinese arriva fino a Los Angeles dove l’Academy ha inserito La voce di Hind Rajab, tra i cinque candidati al premio Oscar come miglior film straniero. Un’opera, che dopo il suo impatto alla Mostra del Cinema di Venezia e il Gran Premio della Giuria, si presenta come uno dei candidati più potenti per la cerimonia del prossimo 15 marzo. Un’opera che non si limita a raccontare una storia, ma diventa un grido inarrestabile contro l’indifferenza e l’ignavia di fronte alla sofferenza quotidiana. Presentato in Concorso a Venezia, il film di Kaouther ben Hania era stato accolto con una standing ovation di ben 24 minuti alla proiezione per il pubblico, a testimonianza di quanto la sua forza visiva e narrativa abbia colpito il pubblico e la critica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oscar 2026 – La voce di Hind Rajab candidato tra i cinque migliori film stranieri

