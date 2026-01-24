Pavia vendita di auto online | 19enne denunciato per truffa

A Pavia, un giovane di 19 anni è stato denunciato per truffa aggravata nell'ambito della vendita di auto online. Sono stati sequestrati telefoni e carte di debito utilizzate durante le operazioni fraudolente, mentre le indagini proseguono anche su un possibile complice di 22 anni. La vicenda sottolinea l'importanza di prestare attenzione alle transazioni digitali e alla sicurezza nelle compravendite online.

Pavia, 24 gennaio 2026 - Un 19enne denunciato per truffa aggravata, con il sequestro di telefoni cellulari e carte di debito utilizzate per le transazioni, e accertamenti in corso anche su un presunto complice, 22enne. Intervento Polizia. I due giovani sono stati notati da un equipaggio della Volante della polizia nel piazzale della stazione ferroviaria di Pavia. Alla vista degli agenti hanno manifestato segni di nervosismo, scambiandosi sguardi e soprattutto cercando di nascondere un borsello sotto il giubbotto. Scattato il controllo, il 19enne è stato trovato in possesso di una busta, consegnata spontaneamente, che conteneva

