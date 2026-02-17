A che punto sono i colloqui tra Iran e Stati Uniti
I colloqui tra Iran e Stati Uniti sono ancora in corso, ma la tensione tra i due paesi resta molto alta. La causa è l’onda di proteste scoppiata il 28 dicembre, seguita da una dura repressione che avrebbe causato decine di migliaia di vittime tra i manifestanti. Le autorità iraniane continuano a usare la forza per contenere le proteste, che coinvolgono ormai diverse città del paese.
Resta altissima la tensione in Iran dopo le manifestazioni esplose il 28 dicembre. La repressione avrebbe portato a decine di migliaia di vittime. Trump ha più volte minacciato di intervenire militarmente contro Teheran senza una rinuncia al programma nucleare da parte del regime. I diplomatici di Arabia Saudita, Turchia, Oman e Qatar al lavoro per evitare un'escalation mentre l'Ue ha inserito i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche. Alcuni Paesi vicini all'Iran hanno proposto di limitare le capacità di arricchimento dell'uranio a livelli minimi, probabilmente il 3% o meno.🔗 Leggi su Today.it
Stati Uniti pronti a colloqui con l’Iran su nucleare, ma condizioni ancora irrisolte
Gli Stati Uniti sono pronti a riprendere i colloqui con l’Iran sul nucleare.
I colloqui tra Danimarca e Stati Uniti riguardo alla Groenlandia non sembrano essere andati benissimo
I recenti colloqui tra Danimarca e Stati Uniti sulla Groenlandia sono stati caratterizzati da divergenze di vedute.
Trump: colloqui con Putin | Ucraina, Iran, NATO e il progetto “Project Vault”
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a bordo dell'Air Force One che lo riportava a Washington da Mar-a-Lago, ha detto che "l'Ucraina dovrebbe sbrigarsi a venire al tavolo delle trattative" con Russia e Stati Uniti sulla fine del conflitto. Rappresentanti dei facebook
Il presidente degli Stati Uniti d'America Donald #Trump mette in guardia #Teheran dalle "conseguenze del mancato raggiungimento di un accordo" prima dei colloqui previsti tra #Usa e #Iran a #Ginevra questa settimana. x.com