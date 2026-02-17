A che punto sono i colloqui tra Iran e Stati Uniti

Resta altissima la tensione in Iran dopo le manifestazioni esplose il 28 dicembre. La repressione avrebbe portato a decine di migliaia di vittime. Trump ha più volte minacciato di intervenire militarmente contro Teheran senza una rinuncia al programma nucleare da parte del regime. I diplomatici di Arabia Saudita, Turchia, Oman e Qatar al lavoro per evitare un'escalation mentre l'Ue ha inserito i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche. Alcuni Paesi vicini all'Iran hanno proposto di limitare le capacità di arricchimento dell'uranio a livelli minimi, probabilmente il 3% o meno.🔗 Leggi su Today.it

Gli Stati Uniti sono pronti a riprendere i colloqui con l’Iran sul nucleare.

I recenti colloqui tra Danimarca e Stati Uniti sulla Groenlandia sono stati caratterizzati da divergenze di vedute.

A che punto sono i cantieri di Milano-Cortina 2026 a Bormio e Livigno: quale è l’opera incompiuta in ValtellinaManca un mese e poi si accenderà il braciere olimpico di Milano-Cortina 2026. È la volata finale dei cantieri olimpici nei luoghi dove si disputeranno le gara. In Valtellina iniziano a imporsi sul ... fanpage.it

A che punto sono i lavori per le Olimpiadi di Milano CortinaLa nuova funivia per migliorare l’accesso alla storica pista Stelvio di Bormio, su cui si terranno le gare di sci alpino maschile e di scialpinismo, non sarà pronta per l’inizio delle Olimpiadi di ... ilpost.it

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a bordo dell'Air Force One che lo riportava a Washington da Mar-a-Lago, ha detto che "l'Ucraina dovrebbe sbrigarsi a venire al tavolo delle trattative" con Russia e Stati Uniti sulla fine del conflitto. Rappresentanti dei facebook

Il presidente degli Stati Uniti d'America Donald #Trump mette in guardia #Teheran dalle "conseguenze del mancato raggiungimento di un accordo" prima dei colloqui previsti tra #Usa e #Iran a #Ginevra questa settimana. x.com