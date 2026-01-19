Siamo tra le 10 province in cui si muore di più sul lavoro | la mappa dei settori più letali

La sicurezza sul lavoro rimane una priorità ancora non pienamente garantita. In alcune province italiane, il rischio di incidenti mortali è particolarmente elevato, evidenziando l’urgenza di interventi mirati. Questa mappa illustra i settori più colpiti, sottolineando la necessità di migliorare le condizioni e le normative per tutelare chi opera quotidianamente. È fondamentale affrontare questa realtà per ridurre le tragedie e garantire un ambiente di lavoro più sicuro.

Si continua a morire sul lavoro, giorno dopo giorno, come se la sicurezza fosse ancora un optional e non un diritto fondamentale. I luoghi che dovrebbero garantire sostentamento e dignità si trasformano troppo spesso in scenari di tragedie annunciate, dove la prevenzione arriva tardi o non arriva.

