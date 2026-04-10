Il papa ha avuto un incontro con l’ex collaboratore di un ex presidente statunitense, dopo aver avuto uno scambio di messaggi con l’ex presidente in carica. Nei giorni scorsi, il pontefice ha incontrato anche alcuni rappresentanti di governi della regione mediorientale, mantenendo distanze pubbliche da altre figure politiche. La diplomazia vaticana si muove su più fronti, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali sui colloqui recenti.

Roma, 10 aprile 2026 – Prende forma la tela diplomatica che papa Leone XIV sta tessendo per assicurare una pace duratura nel martoriato Medio Oriente. Anche e soprattutto attraverso un’interlocuzione, cordiale ma senza infingimenti, con l’amministrazione Usa. Scongiurato il pericolo di vedere annientata la civiltà iraniana in una notte – paventato dal presidente statunitense, Donald Trump, e subito stigmatizzato con forza dal connazionale Prevost –, la Santa Sede ora fa i conti con una tregua appesa a un filo tra Washington e Teheran. https:www.quotidiano.netvideocronacaincontro-tra-il-papa-e-macron-focus-sui-conflitti-nel-mondo-raa08u2b L’udienza con David Axeirod. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La tela silenziosa del Papa: le distanze da Trump e il colloquio (dietro le quinte) con l’ex braccio destro di Obama

Walter Santillo, braccio destro di Conti, svela i segreti del Festival: “Cercammo Bugo in tutta Sanremo, venne anche Amadeus. Carlo? Nel dietro le quinte guarda la Fiorentina”Firenze, 24 febbraio 2026 – «Il mio compito è creare una macedonia di gusti e sapori per tutti i gusti».

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