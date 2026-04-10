La tecnologia rende molte operazioni quotidiane decisamente più facili L' importante è mantenere il controllo su cosa scegliamo di delegare Per questo alla situazione più comoda potrebbe convenirci ogni tanto preferire un pochino di duro lavoro
Le persone utilizzano spesso motori di ricerca per trovare informazioni su nomi e date che non ricordano. Per risparmiare tempo, si rivolgono a strumenti come ChatGpt per scrivere email e testi, oppure a Claude per leggere e riassumere saggi lunghi. La tecnologia semplifica molte azioni quotidiane, ma è importante decidere consapevolmente cosa delegare e cosa mantenere sotto controllo.
C erchiamo su Google nomi e date appena ci accorgiamo di non ricordarli. Chiediamo a ChatGpt di scrivere mail e testi al posto nostro e a Claude di leggere quel saggio così lungo per noi, e farci un riassunto. In altre parole, deleghiamo costantemente operazioni, e sempre più complesse. Diversi studi collegano l’uso abituale di strumenti tecnologici – e dell’intelligenza artificiale in particolare – a pigrizia, ansia, minore capacità di pensiero critico e sentimenti di dipendenza. Tuttavia, il problema potrebbe stare nel modo in cui utilizziamo l’IA, piuttosto che nel fatto di utilizzarla. La questione non è affidarsi o meno a fonti esterne – lo facciamo costantemente e da sempre. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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