Le persone utilizzano spesso motori di ricerca per trovare informazioni su nomi e date che non ricordano. Per risparmiare tempo, si rivolgono a strumenti come ChatGpt per scrivere email e testi, oppure a Claude per leggere e riassumere saggi lunghi. La tecnologia semplifica molte azioni quotidiane, ma è importante decidere consapevolmente cosa delegare e cosa mantenere sotto controllo.

C erchiamo su Google nomi e date appena ci accorgiamo di non ricordarli. Chiediamo a ChatGpt di scrivere mail e testi al posto nostro e a Claude di leggere quel saggio così lungo per noi, e farci un riassunto. In altre parole, deleghiamo costantemente operazioni, e sempre più complesse. Diversi studi collegano l’uso abituale di strumenti tecnologici – e dell’intelligenza artificiale in particolare – a pigrizia, ansia, minore capacità di pensiero critico e sentimenti di dipendenza. Tuttavia, il problema potrebbe stare nel modo in cui utilizziamo l’IA, piuttosto che nel fatto di utilizzarla. La questione non è affidarsi o meno a fonti esterne – lo facciamo costantemente e da sempre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La tecnologia rende molte operazioni quotidiane decisamente più facili. L'importante è mantenere il controllo su cosa scegliamo di delegare. Per questo, alla situazione più comoda, potrebbe convenirci ogni tanto preferire un pochino di duro lavoro

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