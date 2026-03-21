Ogni tanto nella moda il silenzio è la cosa più importante

Nella moda, il silenzio a volte parla più di molte parole. In questa edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia, si analizzano tendenze e scelte che privilegiano l’essenzialità e la sottrazione. L’obiettivo è offrire uno sguardo diretto su ciò che definisce le attuali dinamiche del settore senza fronzoli o interpretazioni. Per restare aggiornati, iscriversi è semplice e immediato.

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. Al termine di ogni fashion month, quando le luci delle passerelle si spengono e le vite degli editor di moda tornano ad avere ritmi umani, cerco sempre di fare mente locale su quanto visto e sentito nelle settimane trascorse tra una sfilata e l’altra. Niente di particolarmente profondo, sia chiaro, giusto un momento per immagazzinare le informazioni acquisite, i nomi di cui probabilmente sentirò parlare e tutta quella serie di cose più o meno sciocche che mi sono passate per la testa. Nell’ultimo mese, ad esempio, ho iniziato ad apprezzare il silenzio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Ogni tanto nella moda il silenzio è la cosa più importante Articoli correlati Identity, l’unica agenzia in Italia che ogni anno fa lavorare migliaia di ragazzi senza esperienza, nella moda, nel cinema e nella TvIdentity, agenzia leader di Booking & Management con sedi a Roma e Milano, si riconferma ufficialmente come una delle realtà di riferimento del... Moda Made in Italy tra crisi e rilancio. Sempre più importante il valore delle filiere artigianeLa moda italiana attraversa una fase complessa, segnata da cambiamenti strutturali che mettono alla prova l’intero sistema produttivo. Vianney, Vaimalama... surmontent les épreuves ! | FORT BOYARD FRANCE 2020 E03 Aggiornamenti e notizie su Ogni tanto Discussioni sull' argomento Dalle sfilate: 10 trend A/I 2026-27 che influenzeranno il nostro modo di vestire; Pechino Express, avventure esotiche per coppie alla moda; Creare progetti sulla danza e sviluppare i teatri Italiani, questo è importante Eleonora Abbagnato; La storia di André Leon Talley in mostra allo SCAD FASH Lacoste. Cari amici e care amiche, ogni tanto la vita ti tocca in modi che non ti aspetti. Ieri ho saputo di Valentina Sarto. Una donna di anni 42 che lavorava all’edicola vicino a casa mia, a Bergamo. Un volto familiare, un sorriso, quei piccoli scambi di ogni giorno che no facebook Mattarella, ogni tanto, dice anche cose buone @monicaguerzoni x.com