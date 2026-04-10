La first lady ha convocato una conferenza stampa improvvisa, mentre il marito e il resto del mondo si trovavano in altre occasioni. La comunicazione si è svolta senza preavviso e ha attirato l'attenzione dei media. Durante l'evento, sono state fatte dichiarazioni riguardo a questioni legate a Epstein, senza che siano stati forniti dettagli specifici o motivazioni ufficiali. La conferenza si è conclusa in modo rapido, lasciando molte domande senza risposta.

Giovedì la first lady statunitense Melania Trump ha tenuto una bizzarra conferenza stampa alla Casa Bianca in cui ha negato di aver avuto rapporti di amicizia con Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di aver sfruttato sessualmente decine di ragazze minorenni, morto suicida in carcere nel 2019. La conferenza era stata convocata all’improvviso e ha stupito giornalisti e addetti ai lavori per i contenuti e la scelta dei tempi. Di Epstein infatti si era parlato molto nei mesi scorsi, dopo la pubblicazione di milioni di pagine legate al caso da parte del dipartimento di Giustizia. Allora suo marito, il presidente degli Stati Uniti Donald... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La strana conferenza stampa di Melania Trump su Epstein

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