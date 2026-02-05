Durante una conferenza stampa, Donald Trump ha risposto in modo aggressivo a una giornalista che gli chiedeva delle vittime di Epstein. Invece di rispondere, ha lanciato un insulto, dimostrando ancora una volta quanto possa essere duro il suo stile quando si sente sotto pressione. La scena ha suscitato reazioni contrastanti tra chi critica la sua maniera di comunicare e chi lo difende come uomo deciso.

Il caso Epstein fa infuriare Trump: le domande sulle vittime e gli insulti a Kaitlan Collins, la giornalista della Cnn definita “la peggiore” e rimproverata di non sorridere mai Quando i potenti si fanno prepotenti, essere fra coloro che vengono insultati perché fanno domande scomode dovrebbe essere considerato un titolo di merito. E meriti Kaitlan Collins ne ha tanti visto che è stata nominata dal Donald Trump “la giornalista peggiore” colpevole, soprattutto, di non sorridere mai, fatto che al presidente Usa deve apparire come un peccato mortale durante una conferenza stampa allo studio ovale della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - “Presidente cosa dice alle vittime di Epstein?”: e Trump insulta la giornalista. Parole di fuoco in conferenza stampa

