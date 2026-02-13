Sollima Sardelli e Sparagna | arriva la quindicesima stagione concertistica dell' associazione Musicamente

Sollima, Sardelli e Sparagna saranno tra gli artisti protagonisti della quindicesima stagione concertistica dell’associazione Musicamente di Palermo, che quest’anno si apre con un concerto dedicato alla musica barocca per rispondere alla richiesta di un pubblico sempre più interessato a esperienze musicali autentiche e radicate nel passato.

Saranno quindici gli appuntamenti della quindicesima stagione concertistica dell’associazione MusicaMente di Palermo, in programma dall’8 marzo al 20 dicembre 2026. La nuova stagione è stata presentata alla libreria Feltrinelli di Palermo e si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del panorama musicale cittadino, con un cartellone che intreccia musica antica, barocco, contaminazioni contemporanee e aperture al repertorio popolare internazionale. Protagonisti alcuni tra i più autorevoli interpreti del panorama nazionale e internazionale tra cui: il violoncellista e compositore palermitano Giovanni Sollima, il direttore e massimo esperto vivaldiano Federico Maria Sardelli, il basso Ugo Guagliardo, Ambrogio Sparagna, il Ring Around Consort, il soprano Valeria La Grotta, la violinista Elisa Citterio con Stefano Demicheli, la cantante Martina Licari.🔗 Leggi su Palermotoday.it

