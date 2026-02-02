Rosario Amato assume la direzione della Scuola di Specializzazione in Genetica Medica dell’Università di Milano-Bicocca

Il professor Rosario Amato è stato nominato nuovo direttore della Scuola di Specializzazione in Genetica Medica all’Università di Milano-Bicocca. La nomina è stata annunciata ufficialmente, e Amato prenderà il comando della scuola a partire dal prossimo anno accademico. La sua esperienza e competenza nel campo della genetica saranno fondamentali per guidare il percorso formativo degli studenti.

Il professor Rosario Amato è stato ufficialmente nominato nuovo direttore della Scuola di Specializzazione in Genetica Medica – indirizzo biologico – dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, con incarico valido per il triennio 2026-2028. La nomina, annunciata a febbraio 2026, segna un passaggio strategico per un settore in rapida evoluzione, che si inserisce in un contesto di rinnovamento strutturale all'interno del dipartimento di medicina e scienze biomediche. Amato, professore associato di Genetica Medica, è un esperto riconosciuto nel campo dell'immunogenetica e delle patologie legate al sistema immunitario, con una carriera accademica e scientifica che ha visto numerose collaborazioni internazionali, soprattutto in ambito europeo.

