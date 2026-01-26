Rift at influential Silicon Valley venture firm shows tech’s divide over ICE shooting

La recente tensione a Silicon Valley evidenzia le divisioni interne sul tema delle politiche di immigrazione, in particolare in risposta all’episodio di Minneapolis. Questa situazione riflette come questioni sociali e politiche influenzino l’ambiente tecnologico e le sue aziende, sottolineando l’importanza di un confronto equilibrato e informato. Un’analisi delle dinamiche attuali aiuta a comprendere meglio le implicazioni di tali eventi nel contesto dell’innovazione e della responsabilità sociale.

Jan 26 (Reuters) - Heated political rhetoric over the fatal shooting of a U.S. citizen by immigration agents in Minneapolis on Saturday spilled into Silicon Valley as partners at an influential venture firm distanced themselves from a colleague who defended the killing. The death of 37-year-old Alex Pretti was one of five shootings this month involving federal agents conducting immigration enforcement, including the fatal shooting of Minnesota woman Renee Good. At least six immigrants have died this month in federal immigration detention, an unusually rapid pace. The Pretti shooting has drawn anger across the U. 🔗 Leggi su Internazionale.it

