Lusso e tech non solo auto | Ferrari verso il futuro vara l’elettrico e guarda alla Silicon Valley

Ferrari apre ufficialmente le porte al suo primo veicolo elettrico. La casa di Maranello ha presentato a San Francisco gli interni della nuova Ferrari Luce, il primo modello interamente elettrico. La presentazione ha suscitato curiosità e confermato che il marchio punta forte sul futuro, senza dimenticare le radici nel lusso e nella tecnologia. Gli interni saranno svelati a maggio, ma l’evento ha già dato un’idea chiara delle intenzioni di Ferrari di restare protagonista anche nell’era dell’elettrico.

Ferrari guarda al futuro e non rinnega il passato. La presentazione degli interni della nuova Ferrari Luce, il primo mezzo completamente elettrico della casa di Maranello i cui interni saranno svelati a maggio, avvenuta il 9 febbraio a San Francisco ha confermato non solo l’attenzione globale per i ritrovati del Cavallino Rampante ma anche un’articolata strategia di business che consolida l’indubbia anomalia di Ferrari. Il business model di Ferrari. Quella di Maranello è un’azienda che in tempi di nuove produzioni di massa riesce a presentarsi con il marchio dell’esclusività, il cui Ceo Benedetto Vigna ricorda che i tempi di attesa corretti per un’unità ordinata devono essere di 20-24 mesi e che può dire di aver iniziato il 2026 con l’intera produzione già venduta. 🔗 Leggi su It.insideover.com

