BTP a 15 anni | collocati 14 miliardi domanda supera i 157 miliardi forte interesse degli investitori

L’Italia ha piazzato con successo 14 miliardi di euro di BTP a 15 anni. La domanda degli investitori ha superato i 157 miliardi, più di 11 volte l’importo offerto. L’operazione ha attirato molto interesse, confermando l’apprezzamento del mercato per i titoli di Stato italiani.

L’Italia ha collocato con successo un’emissione di BTP a 15 anni per 14 miliardi di euro, un’operazione che ha registrato una domanda complessiva superiore ai 157 miliardi, segnando un rapporto di copertura di oltre 11 volte. L’operazione, condotta con un’efficace strategia di comunicazione e con un’attenzione particolare ai mercati internazionali, ha dimostrato un livello di fiducia senza precedenti da parte degli investitori istituzionali e privati. Il benchmark a 15 anni è stato scelto per consolidare la struttura del debito pubblico, riducendo la dipendenza da scadenze brevi e migliorando la sostenibilità a lungo termine del patrimonio finanziario nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato che la domanda per i nuovi BTP decennali ha superato i 157 miliardi di euro.

Questa mattina il Tesoro ha lanciato il nuovo Btp a 15 anni, attirando una domanda record.

