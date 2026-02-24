La scuola in ospedale della clinica pediatrica di Chieti compie 30 anni FOTO

La scuola in ospedale della clinica pediatrica di Chieti festeggia trent’anni di attività, un risultato raggiunto grazie alla volontà di offrire istruzione ai piccoli pazienti durante il ricovero. L’iniziativa, nata per garantire continuità scolastica, coinvolge ogni anno decine di bambini che devono affrontare lunghe degenze. La presenza della scuola ha permesso ai giovani di mantenere un contatto con la didattica e i compagni, anche lontani dall’aula.

Compie 30 anni la prima esperienza di scuole in ospedale in Abruzzo, nella clinica pediatrica di Chieti. Un anniversario celebrato martedì 24 febbraio dal direttore Francesco Chiarelli che ha ricevuto la visita del sindaco di Chieti Diego Ferrara, dell’assessore alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino e del direttore generale della Asl Mauro Palmieri, alla presenza della dirigente scolastica Maria Assunta Michelangeli dell’istituto comprensivo Chieti 3, che segue il progetto. Le maestre Miriana De Filippis, Marilena De Luca e Franca Tieri accompagnano bambini e ragazzi nelle attività didattiche e di svago, oltre che nei compiti a casa assegnati dalle scuole che frequentano al fine di evitare gap nell’apprendimento e nei programmi dovuti dalla degenza in ospedale, a volte prolungata. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Il cuore grande di Borgo Marfisi: giocattoli in dono alla clinica pediatrica di ChietiIl quartiere Borgo Marfisi si mette in moto e porta doni alla clinica pediatrica di Chieti.

Leggi anche: Donazione di Erga Omnes e Valtrigno al reparto di clinica pediatrica di Chieti

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: C'è una scuola che aiuta i bambini malati di cancro: Studiare ci fa sentire normali; Valutazione descrittiva e inclusione, a Torino un convegno nazionale per la formazione dei docenti; Cinevasioni.edu, il cinema in ospedale: Ben is Back alla Casa della Comunità Porto Saragozza; Siracusa, docente aggredita da genitore di uno studente davanti scuola.

Scuola nella Clinica pediatrica di Chieti, sindaco in visita istituzionaleLa Scuola in ospedale della Clinica Pediatrica di Chieti, diretta da Francesco Chiarelli, prima esperienza in Abruzzo e con trent'anni di storia, questa mattina ha ricevuto la visita del sindaco di Ch ... ansa.it

La scuola in ospedale per i piccoli pazienti dell’ospedale Niguarda compie 60 anniLa prima classe di 30 pazienti risale all’anno scolastico 1958/59. Fu la prima scuola in corsia in Lombardia, la terza in Italia. Oggi i bambini che prendono parte all’attività sono 800 ogni anno. quotidianosanita.it

Istituto Comprensivo 2 Chieti. . CARNEVALE IN ALLEGRIA. Classe 2 scuola primaria MADONNA DEL FREDDO. - facebook.com facebook