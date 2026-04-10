Dopo anni di anonimato, l’autrice del bestseller internazionale noto come Freida McFadden si è mostrata pubblicamente. È nota per aver scritto la saga di successo intitolata The Housemaid, che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. L’autrice ha dichiarato di essere una sola persona e di non essere un uomo, rompendo così il silenzio su chi si nascondesse dietro lo pseudonimo.

L ’autrice della saga da milioni di dollari The Housemaid è uscita allo scoperto dopo anni di successo internazionale sotto lo pseudonimo di Freida McFadden. Il suo vero nome è Sara Cohen ed è una neurologa americana specializzata in disturbi celebrali. La rivelazione è arrivata dopo anni di speculazioni sulla sua vera identità. « Sono stanca di sentire persone che mettono in dubbio la mia esistenza o pensano che i miei libri siano stati scritti da tre uomini. Sono una persona vera, ho un’identità reale e non ho nulla da nascondere», ha rivelato l’autrice a USA Today. L’autrice di The Housemaid svela la sua identità. « Anche se il mio vero nome sarà una sorpresa, nient’altro lo sarà. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La scrittrice del bestseller mondiale esce allo scoperto dopo anni di anonimato: «Esisto davvero, sono una sola e non sono un uomo»

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