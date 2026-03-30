Gerry Scotti si scusa con gli insegnanti di sostegno dopo la battuta a La Ruota della Fortuna | Non intendevo mancare di rispetto

Durante una puntata di La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha fatto una battuta che ha suscitato polemiche, portando l’attenzione sul ruolo degli insegnanti di sostegno. In seguito, il conduttore si è scusato pubblicamente, precisando di non aver voluto mancare di rispetto. La frase ha riacceso il dibattito sul riconoscimento e sulla valorizzazione di questa figura nel sistema scolastico.

Una battuta pronunciata da Gerry Scotti durante una puntata de La Ruota della Fortuna ha riacceso il dibattito sul riconoscimento degli insegnanti di sostegno nel sistema scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti imbarazza Samira. La battuta con la concorrenteLa puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 15 marzo ha riservato colpi di scena appassionanti e, come ogni sera, Gerry Scotti e Samira Lui... Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ripesca gli sfortunati e dà l’annuncio ufficiale Contenuti e approfondimenti su Gerry Scotti Temi più discussi: Sciopero Tg5, la Ruota comincia prima ma Scotti fa giocare la band piuttosto che dare la linea al GF; Affari tuoi, Sergio la spara grossa e De Martino lo manda da Gerry Scotti: Meglio alla Ruota della Fortuna; La Ruota della Fortuna – É di Cosenza la ‘campionessa da record’ della puntata di ieri sera; Scusa devo fare questa cosa Caduta Libera Max Giusti a bocca aperta. Gerry Scotti chiede scusa dopo la bufera sulle sue parole sui docenti di sostegno: Non volevo mancare di rispettoDopo giorni di polemiche il conduttore Gerry Scotti ha chiesto scusa per le sue parole pronunciate nel corso di una puntata de La Ruota della Fortuna su Canale 5. Come riporta Il Mattino, il presentat ... tecnicadellascuola.it Gerry Scotti, scivolone in tv sul sostegno: bufera social e scuse, «vergogna» e accuse al sistemaUna frase detta quasi con leggerezza, pochi secondi di televisione, e poi la valanga. È bastato uno scambio tra Gerry Scotti e una concorrente ... msn.com Arrivano le scuse di Gerry Scotti dopo le parole sui docenti di sostegno - facebook.com facebook La ruota si è sgonfiata #AffariTuoi di Stefano De Martino vince nettamente, senza trucchi e senza inganni, con più di 4.523.000 spettatori e il 24,2%. Su Canale5 #LaRuotaDellaFortuna di Gerry Scotti si ferma a 3.676.000 – 20,3% e 4.275.000 - 22,8%. #Asc x.com