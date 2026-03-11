La collezione primavera 2026 di I Bijoux dell’Anno, azienda napoletana nota per la sua artigianalità e creatività, si intitola “Rinascita”. La linea di bijoux si caratterizza per pezzi che richiamano il concetto di riscoperta di sé. La collezione è stata presentata di recente, con nuovi design che rappresentano un ritorno alle radici e alla manualità artigianale.

La nuova collezione di bijoux per la primavera 2026 firmata I Bijoux dell’Anno, azienda napoletana che ha fatto dell’artigianalità e della creatività la propria cifra stilistica, porta un nome dal significato profondo: “Rinascita”. Un titolo evocativo che non è soltanto una scelta estetica, ma un vero e proprio messaggio dedicato all’universo femminile. Questa linea nasce infatti come un inno all’amor proprio e alla riscoperta di sé, un omaggio a tutte quelle donne che, in un momento della loro vita, hanno deciso di rimettersi al centro, di ascoltarsi, di ricominciare. È una collezione pensata per chi ha intrapreso un percorso di crescita personale, per chi ha imparato a volersi bene oppure per chi, semplicemente, sta iniziando a farlo. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Rinascita, la nuova collezione de I Bijoux dell’anno celebra la riscoperta di sé

