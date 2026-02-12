Stromboli protagonista al BIT 2026 | Pro Loco Amo Stromboli punta su turismo integrato e strategie digitali per le Eolie
Stromboli torna protagonista al BIT 2026. La Pro Loco Amo Stromboli ha presentato nuove strategie per attirare più visitatori, puntando su un turismo più integrato e sull’uso delle tecnologie digitali. La partecipazione alla fiera di Milano dimostra l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’isola nel mercato turistico italiano.
Stromboli al centro della scena turistica: la BIT 2026 e la strategia di Pro Loco Amo Stromboli. La Pro Loco Amo Stromboli ha rafforzato la sua presenza nel panorama turistico italiano partecipando alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, tenutasi il 12 febbraio 2026. L’evento ha rappresentato un’occasione cruciale per promuovere l’isola di Stromboli e le sue peculiarità, consolidando sinergie con operatori turistici delle Eolie e oltre. L’impegno dell’associazione, riconosciuta per l’efficacia della sua comunicazione digitale, si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione delle isole minori siciliane.🔗 Leggi su Ameve.eu
