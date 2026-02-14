La Regione rassicura le Pro Loco | Vanno tutelate promuoveremo revisioni al provvedimento

La Regione Veneto ha deciso di intervenire dopo le proteste delle Pro Loco, che si sono lamentate per le nuove norme sulla Riforma del Terzo Settore e le modifiche fiscali entrate in vigore il primo gennaio 2026. Le associazioni temono che le regole più rigide possano mettere a rischio le loro attività e la tutela degli eventi locali. Per questo motivo, la Regione ha annunciato che saranno valutate modifiche al provvedimento per proteggere le iniziative di queste associazioni. Un esempio concreto è la richiesta di maggiori chiarimenti sui vantaggi fiscali ancora disponibili.

L'Assessore Paolo Roma ha annunciato che la Regione si farà portavoce presso il Governo, insieme ad altre amministrazioni regionali, per richiedere eventuali interventi correttivi alla normativa Il malumore delle Pro Loco, in Veneto come nel resto d'Italia, ruota attorno alla Riforma del Terzo Settore e al nuovo regime fiscale entrata in vigore il 1° gennaio 2026. Un tema che sta facendo molto discutere tanto che l’Assessore regionale alle Pro Loco, Paola Roma, ha voluto ribadire il sostegno istituzionale a queste realtà, avviando una sinergia con l'Unpli Veneto per preservare il lavoro di oltre 60.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Stromboli protagonista al BIT 2026: Pro Loco Amo Stromboli punta su turismo integrato e strategie digitali per le Eolie. Stromboli torna protagonista al BIT 2026. Telese, al via il tesseramento 2026 della Pro Loco Telesia È aperto il tesseramento 2026 della Pro Loco Telesia di Telese. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: VENEZIA: Andrea Micalizzi (Pd). Nuova SR 10, opera monca dopo vent’anni di attese. La Regione rassicura a parole, ma i cantieri restano invisibili e la viabilità esistente cade a pezzi; Comuni montani, la riforma e gli effetti sul Piemonte; Nuova regionale 10, mille giorni alla fine del cantiere: Montagnana tagliata fuori; Foggia, riapre la biblioteca Magna Capitana. L’assessore regionale, Miglietta, rassicura: Sarà a disposizione di studenti e città entro settembre. Comuni montani, la Regione rassicura: sostegno anche ai territori esclusiComuni montani: la Regione al lavoro per sostenere anche i territori esclusi dalla nuova classificazione, con attenzione all’Alessandrino. ilpiccolo.net c’è una comunità intera che lavora insieme. Ci sono la Pro Loco Orotelli , il Comune e l’Associazione Maschere Etniche Thurpos. Ma soprattutto ci sono persone che mettono tempo, energie e cuore per il lo facebook 13/2/26. Problemi per le Pro Loco e per le sagre o iniziative ad esse collegate: infatti con la nuova fiscalità potrebbero essere considerate come "attività commerciali" se la maggior parte dei loro proventi deriva da attività commerciali, con le conseguenze di ma x.com