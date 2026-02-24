Psg Hakimi rinviato a giudizio con l’accusa di stupro | cos' era successo tre anni fa

Hakimi, difensore del Psg, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di stupro, dopo un procedimento che riguarda un episodio avvenuto tre anni fa. La denuncia è stata presentata da una donna che sostiene di essere stata vittima di un abuso sessuale. Hakimi ha negato ogni accusa, parlando di un tentativo di estorsione e affermando che in tribunale si chiarirà la verità. La vicenda si è aggiunta alle tensioni nel club prima della partita di Champions.

La notizia è arrivata proprio a poche ore del ritorno dei playoff di Champions League, stasera al Parco dei Principi, tra Psg e Monaco. In campo ci sarà anche Achraf Hakimi che però dovrà presto rispondere in tribunale dell'accusa di stupro da parte di una donna, dopo un incontro nel febbraio del 2023. Il terzino parigino ha anticipato tutto via social, contestando ogni imputazione. Tutto risale dunque a tre anni fa, quando Hakimi invitò a casa sua una ragazza con cui era entrato in contatto via social, sfruttando l'assenza dell'ex moglie. Secondo la ricostruzione dell'allora 24enne, Hakimi l'avrebbe forzata a baciarlo sulla bocca e poi le avrebbe messo le mani addosso, anche nelle parti intime. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Hakimi si sfoga dopo il rinvio a giudizio per stupro: “Ora basta un’accusa per giustificare un processo”Achraf Hakimi si sfoga dopo l’ufficializzazione del procedimento legale che lo riguarda, motivato da un’accusa di violenza sessuale ricevuta nel 2023.

